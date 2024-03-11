أبرز وفيات الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.. وفاة والد أمير كرارة أثناء نقاش حاد

انطلقت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2024، التي شهدت تطورا كبيرا في الأحداث جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، ولكن هناك البعض ممن شهدوا وفاة عدد من الفنانين.

وفيات الحلقات الأولى في مسلسلات رمضان

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي وفاة الفنان أحمد فؤاد سليم الذي يجسد شخصية الحاج محمود الرفاعي والد الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وذلك بسبب نقاش حاد دار بينهما في أحد المشاهد تسبب في لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل محارب وفاة الفنانة عفاف شعيب التي تجسد دور والدة الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث، وذلك بسبب تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى المنزل لجلب ملابس ابنها في يوم زفافه، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وشهدت الحلقة الأولى أيضا من مسلسل حق عرب وفاة والد أحمد العوضي وهو طفل صغير، وذلك بسبب حريق نشب في مخزن الخشب الخاص به تسبب فيه الحاج عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.