مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. أمير كرارة يتسبب في وفاة والده

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 للفنان أمير كرارة منذ قليل عبر شاشة قناة on بالكشف عن العلاقة بين الدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، ووالده الحاج محمود الرفاعي الذي يقدم دوره الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 لأمير كرارة

وظهر الدكتور ياسين وهو يجلس مع أسرته ووالده الحاج محمود على سفرة واحدة لتناول الطعام ولكن بسبب كلمة تغضب شقيقته التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، وتنسحب من على السفرة ويحب أن يذهب وراءها لمصالحتها ولكن والده يقول له «روح روح الأكل بتاعنا مش لادد عليك» ولكنه يذهب بالفعل ويصالحها.

وتوالت الأحداث بتجيمع الحاج محمود الرفاعي لعدد من أفراد عائلته وهم الحاج عبد الحميد شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، والدكتور ياسين وفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق و«يحيى» الفنان تامر نبيل ليخبرهم بأنه يشعر بأنه سيرحل قريبا وأن مكانه سيكون فارغا ولذلك فهو جمعهم ليختار كبير العائلة مثلما فعل والده من قبل ليفجر مفاجأة بأن فاروق ابن شقيقه سيتولى هو مسؤولية ورق المحلات والعمل والمنزل ومصاريفه والمرتبات الخاصة بأفراد العائلة كاملة أى أن فاروق هو من سيكون الكبير بعد رحيله.

وبسبب الخبر الذي كشفه الحاج محمود الرفاعي، ظهرت علامات الصدمة على وجه أبنائه ياسين ويحيى وهو ما جعلهما ينفعلان ويشتد الخلاف بين ياسين وفاروق لينطلق الصدام بينهما والذي سيجعل الحلقات المقبلة تشتعل.

أمير كرارة يعترض على تجارة والده في الآثار

وبعدها يقرر الحاج محمود الرفاعي أن يخرج الجميع ويظل ياسين فقط ليتناقشا ويكشف النقاش عن اعتراض الأخير على تجارة والده في الآثار وأن هذا السبب كان وراء رفضه العمل معه ورفضه الأكل في منزل والده، وكشفت الأحداث أيضا عن عدم معرفة باقي أبناء الحاج محمود الرفاعي عن تجارة والدهم.

ومع اشتعال الخلاف بين الدكتور ياسين ووالده، تنتهى الحلقة الأولى بوفاة الحاج محمود الرفاعي والد ياسين.