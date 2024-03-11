رحاب الجمل تكشف تفاصيل دورها في مسلسل بيت الرفاعي.. شخصية غير متوقعة

تقدم الفنانة رحاب الجمل في رمضان، عملا دراميا جديدا، من خلال مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، والذي يُعرض حصريا على شبكة قنوات ON وON Drama ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

رحاب الجمل شقيقة أمير كرارة

وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت الجمل عن الدور الذي تقدمه خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، قائلة: «أقدم من خلال مسلسل بيت الرفاعي شخصية تُدعى جمالات شقيقة أمير كرارة، وتتميز بالطيبة والجدعنة، كما أنها ترافقة في الرحلة التي يخوضها خلال الأحداث».

تجربة جديدة في رمضان 2024

وعن تجربتها في مسلسل بيت الرفاعي، قالت: «يعتبر مسلسل بيت الرفاعي وصدفة من الأعمال الجديدة التي أقدمها، كما أنني كنت أرغب في تقديم شيء جديد ومختلف هذا العام، ويعتبر العمل مع أمير كرارة من التجارب الجديدة، وخوض تجربة الأكشن والإثارة والاجتماعي الإنساني من التجارب المختلفة بالنسبة لي».

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير المسلسل، تابعت: «حالة الاكتئاب المسيطرة على الشخصية التي أقدمها خلال الأحداث تحمل كثيرا من الصعوبة، وأدخلتني في مود صعب، كما أن جميع المشاهد التي قدمتها صعبة جدا».

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة إلى جانب مجموعة من الفنانين، منهم رحاب الجمل وميرنا جميل وأحمد رزق ومحمد لطفي وتامر نبيل وسيد رجب، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.