محمد صلاح بطل المشهد الأول من مسلسل بيت الرفاعي.. ما القصة؟

بعد أن أصبح محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، القدوة والنموذج الأبرز خلال السنوات الأخيرة، والتي يحلم كثير من الأطفال والشباب، بأن يسيروا على نهجه، نقلت دراما رمضان 2024، وتحديدا مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، هذه الحالة خلال أحد المشاهد.

محمد صلاح بطل أول مشاهد بيت الرفاعي

في أول مشهد من أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي، الذي ينافس في سباق دراما رمضان 2024، كان اسم محمد صلاح البطل، إذ ظهر أمير كرارة الذي يجسد شخصية الدكتور ياسين محمود أخصائي جراحة العظام، وهو يشخص حالة أحد الأطفال الذين يحترفون كرة القدم، بينما يجلس والده إلى جواره.

كيف أصبح محمد صلاح قدوة للشباب؟

طمأن أمير كرارة «الدكتور ياسين» في المشهد اللاعب على حالته، مؤكدا: «تحتاج إلى علاج طبيعي لمدة أسبوعين، بعدها تمارس الكرة بشكل طبيعي»، ليرد والده: «هو حاجة دوختنا ولففتنا حوالين نفسنا غيرها»، قبل أن يرد كرارة: «سيبه يمكن يطلع زي محمد صلاح»، ليعود الأب ويتراجع عن رأيه: «لو زي محمد صلاح العب يا حبيبي».

ينقل المشهد مدى الشعبية التي وصل لها محمد صلاح، بعدما أصبح ما وصل له هو حلم كل لاعبي كرة القدم الصاعدين، الذين يبحثون عن الوصول إلى شهرته في عالم الساحرة المستديرة.

مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر شاشة قناة on، من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، إيناس مكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو اليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.