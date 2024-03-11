ملخص الحلقة 1 مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة ينصح طفلا بالابتعاد عن كرة القدم

انطلقت الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، منذ قليل، عبر شاشة قناة on والتي شهدت الكثير من الأحداث.

ملخص الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

بمشهد فلاش باك، بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي؛ إذ تجمع أربعة رجال ينقبون عن الآثار في إحدى المقابر تحت الأرض منهم واحد يدعى خليل ملقى على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة وظل الثلاثة الباقيين يخمنون بأن هذا حدث بسبب عمق الحفر هذه المرة ولكنهم كانوا يفكرون في كيفية التخلص من الجثة حتى لا يتورطوا في شيء ففكروا في دفنه بالمقبرة وهذا ما حدث بالفعل.

وبعدها تعود الأحداث مجددا إلى الوقت الحالى مع الدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وهو يجلس في عيادته الخاصة ولديه طفل مريض ينصحه بأن يحافظ على العلاج ويبتعد عن ممارسة كرة القدم تماما لكي يسترد صحته وهنا يتدخل والد الطفل معلقا بأن كرة القدم هي السبب فيما حدث له ولكن الدكتور ياسين يرد قائلا: «سيبه يمكن يطلع زي محمد صلاح».

وتتوالى الأحداث التي تكشف عن الحياة الخاصة لدكتور ياسين فيتبين أنه منفصل عن زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل ولديه ابنه تدعى حبيبة التي ذهبت إليه في العيادة الخاصة به لتقضي معه اليوم ولكنها أخبرته بأن زوج والدتها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله لديه حمام سباحة كبير وأنه أخبرها أن جدها لوالدها يمكن أن يجلب لها أفضل منه لأنه من الأغنياء وهو ما يزعج والدها ويدخل في مشادة مع طليقته على التليفون ويهددها بعدم رؤيتها لابنتها إذا حدث ذلك مجددا.

الحاج محمود يكلف فاروق بالذهاب إلى القصير

ومع تطور الأحداث يظهر فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وهو ابن شقيق الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، والذي يعمل معه في تجارة الآثار ويظهر هذا من خلال مشهد بينهما حيث يكلف الحاج محمود فاروق بأن يذهب إلى القصير لأنهم وجدوا مساخيط ويريده أن يستلمها ويبيعها.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخى وميرنا جميل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.