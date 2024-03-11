أفضل دعاء قبل أذان المغرب.. «اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين»

قبل أذان المغرب من كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، يحرص غالبية المسلمين في جميع أنحاء العالم على الإكثار من ترديد الدعاء، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو أفضل دعاء قبل أذان المغرب، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أفضل دعاء قبل أذان المغرب

يمكن للعبد قول أكثر من صيغة في أفضل دعاء قبل أذان المغرب، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

أفضل دعاء قبل أذان المغرب مستحب

ويردد البعض في أفضل دعاء قبل أذان المغرب الصيغة التالية:

- «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا».

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين.

- يا رب نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك.

- اللهم سدد ديوننا واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا.

- اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

أفضل دعاء قبل أذان المغرب مستجاب

ويقول البعض في أفضل دعاء قبل أذان المغرب التالي:

- «اللّهُمَّ اجْعَل لي فيه هذا اليوم نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ».

- اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي ديني وتيسر أمرى.

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يا مولانا شماتة الأعداء إنك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك، وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.