هل الغرغرة في نهار رمضان تفطر الصائم؟.. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

يلجأ بعض الأشخاص في نهار رمضان إلى الغرغرة بالماء، الأمر الذي يثير حالة من الجدل والتساؤلات، إذ كان ذلك يفطر أم لا، إذ ورد سؤال على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، حول إذ كانت الغرغرة من مبطلات الصيام أم لا؟

هل الغرغرة في نهار رمضان تفطر الصائم؟

تشير الغرغرة إلى تردد الشيء المشروب في الحلق دون ابتلاعه وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فهي طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق.

تشير الخلاصة إلى أن استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، ويلزمه مع ذلك الاحتراز من وصوله إلى جوفه ما أمكنه ذلك، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

مبطلات الصيام

توجد العديد من الأمر التي من ِشأنها إبطال الصيام، والتي يمكن تناولها فيما يلي: