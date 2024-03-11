دعاء الصيام عند السحور.. بوابة الخير والبركة في رمضان

رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يطل علينا بحلته الروحانية العطرة، حاملاً معه أجواءً إيمانية مفعمة بالخير والبركة. ومن أهم العبادات التي تميز هذا الشهر الفضيل صيام نهاره، وتناول وجبة السحور قبل الفجر.

السحور بوابة الخير والبركة

وعند الحديث عن دعاء الصيام عند السحور يجب أن نتحدث في البداية عن فضل السحور، فيعدّ السحور من السنن المؤكدة في الإسلام، وله فضل عظيم عند الله تعالى، وردت أحاديث نبوية شريفة تُبيّن فضل السحور، وتُحثّ على تناوله، ومنها: «تسحروا فإن في السحور بركة».

دعاء الصيام عند السحور

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا بالسحور، لكن ورد عن الصحابة والتابعين أدعيةٌ كثيرةٌ عند السحور، منها:

- «اللهم إني نويت صيام غدٍ لله تعالى، فأسألك أن تعينني عليه، وأن تجعله صيامًا مقبولًا، واجعلني فيه من الصابرين، واجعلني فيه من الشاكرين».

- «اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وستركيا أبصر الناظرين».

- «اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك، يا واسع العطاء، يا غنيٌّ عن العالمين».

- «اللهم إني أسألك في هذا السحور، أن ترزقني صيامًا مقبولًا، وقيامًا مأجورًا، وأن تجعلني من عتقائك من النار».

- «اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين».

- «اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين».

- «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين».

- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يا رسول الله».

ويمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية العامة، مثل الدعاء بالهداية والتوفيق والرزق والعافية، ويستحبّ أن يدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين عامة.

فوائد الدعاء عند السحور يستحبّ أن يدعو المسلم عند السحور، لأنّه وقتٌ مباركٌ، والدعاء فيه مستجابٌ بإذن الله تعالى، ويساعد الدعاء على تقوية الإيمان والتوكل على الله تعالى، ويُشعر المسلم بالراحة النفسية والهدوء.

ويُستحبّ الإكثار من الدعاء عند السحور، فذلك وقتٌ مُستجابٌ فيه الدعاء، ويُمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من أمور الدنيا والآخرة، ويُؤكّد العلماء على أهمية الإخلاص في الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى.

ففي رمضان، علينا أن نغتنم كلّ لحظةٍ فيه، ونُكثِر من الدعاء والعبادات، ونُقْبِل على الله تعالى بقلوبٍ خاشعةٍ ونفوسٍ مُتضرّعةٍ، راجين منه القبول والمغفرة والعتق من النار.