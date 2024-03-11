مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوي يتشاجر مع أولاده الستة

بدأت، منذ قليل، أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بالكشف عن تفاصيل عائلة مختار أبو المجد، التي يجسد بطولتها الفنان خالد النبوي، وينافس العمل في الموسم الرمضاني الحالي 2024.

إمبراطورية ميم الحلقة 1

جاءت أحداث الحلقة الأولى من إمبراطورية ميم، من خلال محاولة شخصية مختار أبو المجد السيطرة على أولاده، إذ أنه يتذكر والدتهما في الذكرى الثالثة الثانوية على رحيلها، ويبدأ في الحديث عن طموحات أولاده لـ 6.

يحصل مختار أبو المجد على إنذار بفصل أولاده بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين أبناء الفنانة حلا شيحا، والتي تهذب لتهدده بأنها سوف تأخذ حقها بالقانون، وتكتشف بعد ذلك أنه كان هناك سوء فهم للأمر.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة مختار أبو المجد بأولاده الـ 6، إذ أن لكل منهم طموحًا خاصًا، ويريد الخروج عن طوعه، ويحاول السيطرة عليهم من جديد بمساعدة شقيقته.