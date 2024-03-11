قصة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. أب مسؤول عن 6 أبناء بعد وفاة زوجته

أحداث مثيرة وتشويقية تسيطر على قصة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، المنافس في موسم رمضان 2024، ويعرض حصرياً على شاشة DMC.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

تأتي قصة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يجسد الفنان خالد النبوي شخصية «مختار» المسؤول عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا إلى أن يصنع لهم حياة مختلفة، ولكنه يواجه العديد من الصعاب بسبب تفكيرهم المعاصر، ويقع في قصة حب وتبدأ الحيرة بين قلبه وعقله.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يجمع العمل عددا من الأبطال في المسلسل على رأسهم الفنان نور خالد النبوي، يجسد دور «مروان» وهو الابن الأكبر للفنان خالد النبوي في المسلسل، فهو يمتلك صفات الشخص المشاغب وأيضا الشخص المعارض.