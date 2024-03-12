محمد سامي: رمضان موهبة مهمة.. ولا يفكر في النجاح مع غيري

علّق المخرج محمد سامي على نجاحه الدائم مع الفنان محمد رمضان، وسبب حبه له والعمل معه.

محمد رمضان ممثل موهبة مهمة

وقال «سامي» خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: «محمد رمضان موهبة مهمة، ولكن مهما كان فهو في احتاج لفريق عمل قوي حواليه ومخرج قوي، وعنده كاريزما لكن مش مسؤول عن كل العناصر».

وأضاف: «اشتغلت مع غادة عبد الرازق والسقا وتامر حسني، لكن شغل محمد رمضان كان نجاح استثنائي، وده بسبب أن كيميتنا راكبة أوي مع بعض، وبنفهم بعض بالإشارة».

علاقة العمل بين سامي ورمضان

واستطرد: «محمد رمضان طيب ومش بيفكر ينجح مع حد غيري، عشان يثبت حاجة معينة لأنه مش بالشر ده، وهو نجم مبالغ في نجوميته وهو عارف أنه ناجح دايمًا».

وأضاف: «محمد رمضان متصنف فتوة الشعبيين لأن فريد شوقي فضل كده طول عمره، وأنا ضد تغيير جلد الفنانين، لأن أحمد زكي فيه حاجات مصدقتوش فيها وأنا أقل من أني أقيمه، لكن عادل إمام هو الأنجح على الإطلاق، وهو البهجة والانبساط ووظف نفسه حلو وعمل كل حاجة».

وعن احتمالية إنتاج جزء آخر من مسلسل جعفر العمدة قال محمد سامي: «جعفر العمدة مالوش إلا جزء،أمّا الثاني ففكرة المنتج محمد السعدي، وكنا رافضينها أنا ورمضان، وكتبت منه 17 حلقة محبتوش، لأن ليه أعيد أجزاء وتكرار لما ممكن أعمل حاجة تاني وأنجح بيها».