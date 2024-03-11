5 فنانين يظهرون بشكل ثنائي بإعلانات رمضان 2024.. محمد رمضان وأنغام في المقدمة

العديد من الفنانين شاركوا في إعلانات رمضان 2024، فبعضها كان يدور حول العائلة وتجمعها وفي كل إعلان ظهر فنان برفقة فنان آخر، وكانت منهم الفنانة روبي ودينا الشربيني في إعلان جديد لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وكانا يقدمان فقرات استعراضية، بأغنية جديدة تحت شعار «إحنا اللي فرفشنا اللي متفرفش وإحنا اللي دلعنا اللي متدلعش».

إعلانات رمضان 2024

وظهر العديد من الفنان في إعلان إحدى شركات الاتصالات الذي كان تحت شعار «الساعات الحلوة مبتخلصش»، وقدمه كل من الفنان محمد رمضان وأنغام، بتوقيع أيمن بهجت قمر، إذ خلال الإعلان اجتمع الثنائي، وظهر أيضا أبناء وأشقاء الفنان محمد رمضان، وذلك بجانب الظهور الخاص لنجل أنغام وأسرتها.

ويتضمن الإعلان أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش وهى من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، ورؤية شركة ميديا هب سعدي جوهر.

نجوم الفن في إعلانات رمضان

وأيضا في إعلان إحدى شركات الاتصالات، اجتمع عدد من النجوم هند صبري وخالد النبوي وإسعاد يونس والفنانة آية سماحة وأحمد مالك وعصام عمر ورزان جمال، وهو كان تحت شعار «دايما على بالي» الذي تدور فكرته أن مهما طال الوقت والبعد يظل الإنسان قريبا ويكون دائما على بال أحبابه.

وبدأ الإعلان بلقطات اجتماع الفنان خالد النبوي مع أسرته المكونة من زوجته هند صبري وأولادهما وشقيقتها آية سماحة، وبعد ذلك ترتبط آية سماحة بأحمد مالك ويتم خطبتهما، وأيضا يعرفها على صديقه عصام عمر وشقيقته رزان الجمال التي كانت تعمل مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.