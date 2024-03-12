حسن الصباح أدى اليمين أمامه في الحشاشين الحلقة 1.. من هو ابن عطاش؟

أعلن عبد الملك بن عطاش انضمام حسن بن الصباح إلى الدعوة الإسماعيلية الشيعية ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى، عبر كلمات رددها: «قيدت نفسي بعهد الله وميثاقه وذمة جميع الأنبياء أن تهب لنا روحك وعقلك وجسمك، سرك، ظاهرك وباطنك، رأيك وجهدك وهمتك لمولانا صاحب الوقت، قل: قيدت نفسي، وإن خنت عهدي أو خالفت رأيك، تكون قد خنت الله وجميع الأنبياء وصرت في حزب الشيطان، وليس لك دم ولا مال، بل كافر دمه وماله حلال، ولا توبة لك إلا بالقتل، وهذا الربط ملزم لي في حياتي ومماتي، قل: قيدت نفسي».

أبدى حسن الصباح الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1 عن استعداده الكبير للانضمام إلى الدعوة الشيعية بعد ما أدى عهد المبايعة أمام بن عطاش، الذي طلب منه بعد ذلك السفر إلى مصر لدعم الخليفة المستنصر، وهو ما رحب به حسن.

حسن ابن الصباح ينضم إلى الدعوة الإسماعيلية في مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى

من هو بن عطاش الذي ظهر في مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى؟

وتعتبر شخصية عبد الملك بن عطاش التي جاءت ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، تاريخية- حقيقة وهو من أبرز دعاة الباطنية في القرن الحادي عشر الميلادي، ولعب دور في حياة حسن الصباح بعد أن يدرك عبقريته ويستغلها في الدعوة الإسماعيلية ويعينه نائبًا له.