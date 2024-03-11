هل يمكن كشف الأسرار من النظر إلى الوجه؟.. ميزة حسن الصباح في الحشاشين

تسارعت وتيرة الأحداث سريعًا في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي يجسد شخصية حسن بن الصباح، زعيم طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر الميلادي، وضمت الحلقة أحداثًا كثيرة، منها تسليط الضوء على الموهبة الكبيرة والغريبة التي تمتع بها حسن الصباح في طفولته، وهي كشف الأسرار بمطالعة الوجوه!.. فهل يمكن حدوث ذلك في الحقيقة؟

كشف الأسرار عن طريق مطالعة الوجه

جاء تسليط الضوء على موهبة حسن بن الصباح في كشف الأسرار عن طريق النظرة المتعمقة للوجه، من خلال العودة بالزمن مدة 40 عامًا، وتجسيد مشهد يجمع الطفل «حسن» ببعض أقرانه الذين أتوا إليه طالبين أن يشاركهم اللعب أو يجلسوا معه يشاركوه اللعبة التي يهواها، قائلين: «طب قولنا اللعبة اللي بتحبها ونلعب معاك»، ليرد الطفل «حسن» بهدوء وهو لا يزال ناظرًا للأسفل: «لعبة قراءة الوجوه».

لم يصدق باقي الأطفال قدرة «حسن» على قراءة الوجوه وكشف الأسرار، فدخلوا معه في تحدٍ لينظر ولأول مرة منذ بداية الحديث إلى وجوههم، ويبدأ بهدوء غريب يكشف أسرارهم وكأنه يطالع كتابًا مفتوحًا بين يديه: «أنت ابن الخباز، خوَّاف، دايمًا تاخد فطيرة من الفرن وتجري، وأمك مسكتك وحرقت إيدك بالنار»، ثم انتقل بنظره إلى وجه طفل آخر مُكملًا: «وأنت ابن السقاي، بتشيل قربة المياه بدل أبوك وبتقلده، والمياه غرقتك والقربة معادش فيها ولا نقطة مياه، وأبوك كان هيغطسك في البير وقعدت تصرخ وطلعك في آخر نفس».

إنقاذ «حسن» من يد أقرانه

بدا التوتر على وجه الطفل الثالث وهو يستمع إلى كلام «حسن» الذي حوَّل عينيه نحوه بثبات، وراح يُكمل: «وأنت ابن حفَّار القبور، بتروح مع أبوك بيوت المتوفى بالليل، وبتكدب عليهم وتقولهم إنك شفت نور طالع من قبره علشان يدوك المال، ولو عرفت إنهم بخلاء بتقولهم إنك شفت تِعبان طالع من قبره علشان يخافوا ويدوك المال علشان متكشفش السر»، ليغتاظ الأطفال الثلاثة ويهبوا ليضربوه، لولا أن تدخل صديق مقربٌ له وأنقذه من بين إيديهم.

وبعد حديث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز عن إمكانية كشف الأسرار الشخصية من خلال نظرة متعمقة للوجه، بدر سؤالٌ إلى أذهاننا جميعًا، وهو: هل يمكن كشف الأسرار بالفعل عن طريق مطالعة الوجوه وتفحصها؟

وأجاب محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، على هذا السؤال، موضحًا أنه يمكن من خلال الوجه كشف أسرار كثيرة عن الشخص، أبرزها مشاعره في هذا الوقت أو تجاه شخص أو ذكرى معينة دار عنها الحديث، وذلك من خلال متابعة تعبيرات الوجه بدقة؛ لكونها تعتبر إحدى لغات الجسد اللا إرادية التي لا يقوى الشخص على تحجيمها إلا نادرًا.

كشف الأسرار الشخصية القديمة

وعن إمكاينة الوصول إلى الأسرار الشخصية القديمة في حياة الشخص عن طريق النظر إلى وجهه، قال «أبو هاشم» إن كشف الأسرار الشخصية القديمة عن طريق النظر إلى الوجه هو أمر يمكن حدوثه، بشرط إجراء حديثًا عامًا وبسيطًا مع هذا الشخص؛ بهدف استدراكه للحديث، ومعها تَتَبُع كل إيماءات وجهه في كل ما يقوله، وأن هذا الأمر مُتعارف عليه وسط خبراء لغة الجسد وعلم الفراسة، ويُسمى «القراءة الباردة»، وأنه رغم دخول جزء من هذه القراءة في دائرة الاحتمالية والتخمين، فإنها غالبًا ما تصدق وتأتي بالنتيجة المرجوة من الشخص المراد مُطالعة وجه وكشف أسراره.

أخيرًا، وفي ظل التسارع الشديد لوتيرة أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، والتي شهدت بداية حسن الصباح طريقه نحو تحقيق أهدافه الدينية والاجتماعية، وما يتبع ذلك من صراع عنيف، يمكن لكل محبي هذا النوع من الدراما التاريخية وعشاق الإثارة والتشويق متابعة المسلسل يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً.