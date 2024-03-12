ملخص الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يقع في مشكلة

انتهت منذ قليل، أحداث الحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يقع في مشكلة دون قصد مع حلا شيحا عندما كان ابنه يحاول مساعدة ابنتها، لتدرك «شيحا» فيما بعد أنّ الأمر مجرد سوء تفاهم منها.

ملخص الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي ملخص الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية، ليكشف تعرف «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي على الفنانة حلا شيحا بسبب مشكلة حدثت في المدرسة، إذ تشاجر ابنه وابنتها في وقت واحد، وقررت أنّ ترفع حلا شيحا عليه قضية حتى تأخذ حقها، لكنها تكتشف مع الوقت أنّ نجل خالد النبوي كان يساعد ابنتها.

تطلب حلا شيحا الرقم الشخصي لـ خالد النبوي، حتى تعتذر منه عن سوء الفهم، لكن ابنتها تذكرها أنّ والدها سينزعج من الأمر، ولذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز.

أحداث الحلقة الأولى من امبراطوية ميم

تنتهي أحداث الحلقة الأولى، بذهاب فتاة مجهولة الهوية إلى منزل خالد النبوي، في عيد ميلاد شقيقته التي تجسد دورها الفنانة نشوى مصطفى، ومن المقرر أنّ تكشف أحداث الحلقة الثانية، هويتها.