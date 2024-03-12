استقبلت الأمة الإسلامية، شهر رمضان الكريم أمس الاثنين 11 مارس، بعد أنّ استطلعت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال الشهر، وإعلان الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ليتساءل البعض عن موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-2024.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويستعرض التقرير التالي، موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الذي سيكون في تمام الساعة 4 صباحًا و44 دقيقة.

وحددت الهيئة العامة للمساحة، موعد صلاة الفجر في أسيوط الثلاثاء 12-3-2024، الذي سيكون بعد الأذان بـ5 دقائق أي في الساعة 4 صباحًا و50 دقيقة، ويأتي بعد ذلك الشروق في الساعة 6 صباحًا و8 دقائق.

موعد السحور والإفطار في أسيوط اليوم الثلاثاء

وجاء موعد السحور والإفطار اليوم الثلاثاء في أسيوط كالآتي:

- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و24 دقيقة

- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء و5 دقائق

- موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و24 دقيقة

ساعات الصيام في أسيوط اليوم الثلاثاء

وحددت الهيئة، ساعات الصيام في أسيوط اليوم الثلاثاء، ثانِ أيام شهر رمضان الكريم، بـ13ساعة و39 دقيقة.