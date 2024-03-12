يحرص الأهالي في محافظة قنا، على معرفة، موعد أذان الفجر، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم 1445 هـ، لأداء الصلاة في موعدها المحدد من قِبل الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي حددت جميع مواقيت الصلاة لأيام الشهر الكريم في شتى المحافظات.

وتعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان 2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في تمام الساعة 4:39 صباحا.

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، يصل عدد ساعات الصوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك بقنا، 13 ساعة و39 دقيقة.

وتحدد موعد صلاة الفجر عند الـ4:39 صباحا، فيما يؤذن المغرب عند الـ5:56. مساءً.

مساجد محافظة قنا

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أنها استعدت جيدا لاستقبال المصلين في جميع مواقيت الصلاة، طوال أيام شهر رمضان المبارك.