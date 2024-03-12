السن منعه من الانضمام للأهلي.. معلومات عن أحمد رفعت بعد توقف قلبه داخل الملعب

لقطة مرعبة، توقفت معها قلوب كل من كان يتابع مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، بعد السقوط المفاجئ للاعب أحمد رفعت، دون أي التحام معه، لتنقلب المباراة رأسًا على عقب، في ثوانٍ معدودة.

اللاعب الذي حاول الجهاز الطبي إنعاشه بعد توقف قلبه داخل الملعب، وسط حالة من الصدمة للاعبين، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، ليتم إنقاذه، ثم نقله إلى الرعاية المركزة، ووضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعد استجابة قلبه للإنعاش.

معلومات عن أحمد رفعت بعد أن توقف قلبه داخل الملعب

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن أحمد رفعت لاعب فيوتشر، والذي تعرض لإصابة خطيرة داخل الملعب:

(1) مواليد 20 يونيو 1993 (31 عامًا).

(2) يلعب في مركز الجناح.

(3) لعب في العديد من الأندية المصرية على رأسها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، قبل أن يستقر به الحال داخل نادي فيونشر.

(4) كان قريبًا من الانضمام لصفوف الأهلي في صيف 2022.

(5) حال السن دون إتمام الصفقة حينها بسبب خطة الأهلي في النزول بمتوسط أعمار اللاعبين، إذ كان يبلغ 29 عامًا حينها.

(6) انضم لمنتخب مصر في عهد كارلوس كيروش عام 2021.

توقف قلب أحمد رفعت داخل الملعب ونقله إلى العناية المركزة

ويعد أحمد رفعت من أفضل اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة، إذ كان له بصمة واضحة في نتائج فيوتشر المميزة في الفترة الماضية.

وخلع سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ قبل دقيقة من نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، القلوب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه بشكل عاجل وسط حالة من الذعر عاشها كل من تواجد في اللقاء.