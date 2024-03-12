بعد واقعة سقوط أحمد رفعت.. لاعبون تعرضوا للإغماء داخل الملعب

أثناء مباراة مودرن فيوتسر والاتحاد السكندري، فوجئ جميع من في الملعب، بسقوط اللاعب أحمد رفعت دون أي التحام، في مشهد مرعب جعل الحكم ينهي المباراة في الدقيقة 89، ونقل اللاعب إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وفي التقرير التالي نرصد مواثق بعض اللاعبين الذين سقطوا داخل الملعب دون التحام، أو عرقلة من المنافسين.

موقف أحمد رفعت حدث مع لاعبين آخرين داخل الملاعب، ولعل السقوط الأشهر كان في بطولة يورو 2018، عندما سقط اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال اللقاء الافتتاحي لبطولة يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا، مما سبب حالة كبيرة من الهلع والخوف عند الجمهور.

سقوط كريستيان إيركيسن في يورو 2020

وقتها استطاع الجهاز الطبي للمنتخب تقديم الإسعافات الأولية للاعب كريستيان إيركسن، وبعد إجراء بعض الفحوصات الشاملة، زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، وعاد بعدها إريكسن للمشاركة في المباريات بعد التوقف لمدة 8 أشهر، وانتقل من نادي إنتر ميلان إلى بيرنتفورد الإنجليزي، ثمّ ذهب إلى نادي مانشستر يونايتيد، الذي يدافع حاليًا عن قميصه.

إغماء محمود متولي في الإمارات

ومن أبرز حالات الإغمام داخل الملعب، هي واقعة اللاعب المصري محمود متولي مدافع النادي الأهلي، خلال مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عندما سقط مدافع الأهلي في اللحظات الأخيرة من المباراة وتعرض للإغماء لبضع ثوان، قبل أن يتم إسعافه في الملعب، ولكن حالته الصحية استقرت بعدها وعاد إلى تدريبات الفريق، تلك الواقعة التي حدثت عام 2023.

سقوط جوميز مع فريق الهلال

وفي عام 2021 أثناء لعب المهاجم الفرنسي «جوميز» مع فريق الهلال السعودي، فوجئ الجميع بسقوطه على أرض الملعب مغشيًا عليه، في لقاء الهلال والقادسية ضمن الجولة 24 لمنافسات الدوري السعودي، لكن سرعان ما نجح الجهاز الطبي في معالجة اللاعب وعودته للمستطيل الأخضر مرة أخرى.