ملخص الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب.. محمد شاهين يشك في صبا مبارك

عُرضت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، وشهدت الحلقة أحداثًا متوترة ومشوقة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب، بلحظات توتر لصبا مبارك «يمنى» ومحاولتها بإخفاء آثار الدماء الناتجة عن جثة محمد فراج التي أخفتها دخل خزانة المطبخ.

ويدق جرس الباب في تلك اللحظة، لتفتح الباب وهي خائفة من أنّ يكشف أحد جريمتها، وتجد أمامها أقارب محمد فراج، وهم محمد شاهين «مصطفى» وريم خوري زوجته «سارة»، وسارة عبد الرحمن وهي أخت محمد فراج، وعندما سألوها عنه أجابت بأنه خرج للعمل ولم يعد حتى الآن.

وخلال إطفاء يمنى شمعة عيد ميلادها مع أقارب زوجها، تتفاجأ بفتح الطفل «مروان» ابن محمد شاهين، خزانة المطبخ، وفي حالة من الصدمة تنظر له وتطلب منه عدم إخبار أحد بما شاهده.

وتنتهي الحلقة بشك محمد شاهين في صبا مبارك، عندما رأى سيارة محمد فراج تحت منزله، ليدرك أنها كانت تكذب عليه وأنه لم يذهب للعمل، ويعود مسرعًا إليها ويواجهها بشكوكه، وتنتهي الحلقة في هذه اللقطة المشوقة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يُعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب بجانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.