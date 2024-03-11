التشويق شعار أولى حلقات مسلسل لحظة غضب على watch it.. والجمهور: شريف راح فين؟

جريمة قتل مصحوبة باختفاء جثة القتيل.. هكذا كانت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان محمد شاهين، الذى يُعرض على منصة watch it، وينافس فى الماراثون الرمضانى الحالى.

فقد شهدت الحلقة الأولى فضول المتابعين، بعد قتل «شريف» الذى جسّد دوره الفنان محمد فراج، الذى يظهر كضيف شرف، على يد زوجته «يمنى» التى تجسّد دورها الفنانة صبا مبارك، ثم تختفى الجثة بشكل غير متوقّع يوم الاحتفال بعيد ميلاد القتيل، وتبدأ رحلة البحث عنه فى ظروف مجهولة، وتطلب «يمنى» مساعدة أصدقائها بكل الطرق الممكنة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة الأولى من المسلسل، خاصة أن مشهد نهاية الحلقة جاء مؤثراً وغير متوقع، عندما قرّرت صبا مبارك أن تقتل زوجها لعدم شعورها بالارتياح معه لنُفاجأ باختفاء الجثة، ومن التعليقات التى جاءت على الصفحة الرسمية لمنصة watch it على «فيس بوك» من الجمهور: «نقطة ضعفى المسلسلات اللى بتقفل أول حلقة فيها على صدمة».

وتعليق آخر من أحد المشاهدين للحلقة الأولى: «مسلسل لحظة غضب من أول حلقة وأنت هتضحك ضحك مش هتتخيله، المسلسل مكتوب حلو أوى، والأدوار متركبة على الممثلين جداً، لدرجة إنك تحس إن كل شخصية فيها عايشة فى الدور ده بقالها سنين»، فيما جاء تعليق ثالث كالآتى: «بعد عرض الحلقة الأولى شعرت بأن حلقة واحدة منه بمسلسلات كثيرة بنشوفها، ومستنى بقية الحلقات بفارغ الصبر، علشان أعرف شريف ده هيحصل له إيه».

من جانبه، عبّر الفنان محمد شاهين عن سعادته برد فعل الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، قائلاً: «سعيد برد فعل الجمهور وتفاعلهم، فى محاولة جدية لمعرفة مصير شريف، بعد اختفائه بشكل غير متوقع»، وعن دوره بالمسلسل، قال: «أجسّد من خلال المسلسل شخصية مصطفى، الذى تربطه علاقة قوية بشريف، ويبدأ رحلة البحث عن صديقه الذى اختفى بعد أن تطلب زوجته المساعدة».

وأضاف لـ«الوطن»: «المسلسل ملىء بالأحداث التشويقية والمثيرة، وهذا ما شجعنى للموافقة على الدور، لأن الشخصية التى أقدّمها مختلفة عن كل ما ظهرت به سابقاً، لذلك بعد الاتفاق مع مخرج العمل غيّرنا فى الشكل الخارجى للشخصية من خلال الاستعانة بالشارب والنظارة».

وعن كواليس العمل مع الفنانة صبا مبارك، قال: «كواليس العمل جاءت ممتعة وشيقة، لأن صبا ممثلة متمكنة ولديها قدرات وإمكانيات كبيرة، فضلاً عن التعاون مع باقى فريق العمل سارة عبدالرحمن وناردين فرج، تحت قيادة المخرج عبدالعزيز النجار».

فى إطار تشويقى اجتماعى تدور قصة مسلسل لحظة غضب عن اختفاء البطل «شريف»، وهو الشخص الغامض خلال أحداث العمل، وتتتابع الأحداث من أجل البحث عنه، حيث يلجأون إلى واحدة من طرق البحث والدجل، لحين اكتشاف اللغز.

مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خورى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.