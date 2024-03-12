10 دقائق كادت تودي بحياة أحمد رفعت.. التفاصيل الكاملة لتوقف قلب لاعب فيوتشر داخل الملعب.."فيديو"

بينما يستعد حكم مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، لإطلاق صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، كانت الدقيقة 89 تحمل لحظة مروعة، بعد أن سقط أحمد رفعت بشكل مفاجئ، دون تدخل من أي لاعب، لتسود لحظات الرعب ملعب اللقاء، من أجل إنقاذ حياة اللاعب الذي فقد وعيه.

بينما كان يسير أحمد رفعت بشكل طبيعي في وسط الملعب بمفرده، بينما تُلعب رمية تماس من الناحية الأخرى، سقط اللاعب فجأة، في مشهد مروع، ليهرع إليه الجهاز الطبي، من أجل محاولة إنعاش قلبه الذي توقف، قبل أن تدخل سيارة الإسعاف على الفور لنقله إلى أقرب مستشفى.

التفاصيل الكاملة لتوقف قلب أحمد رفعت لاعب فيوتشر داخل الملعب

10 دقائق فقط بين دخول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب ونقل اللاعب إلى أقرب مستشفى، لتنجح محاولات إنعاش قلبه، إلا أن حالته لا تزال غير مستقرة، ما اضطر الأطباء لنقله إلى العناية المركزة.

تجمهر العشرات من الجماهير أمام المستشفى التي يتواجد بها اللاعب من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وسط حالة من الذعر والقلق التي انتابت كل من تواجد في ملعب اللقاء.

لم تكن الجماهير فقط هي الحاضرة إلى المستشفى، بل توجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والذي كان متواجدًا لمتابعة اللقاء، إلى المستشفى على الفور، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب الذي تعرضت حياته لخطر كبير داخل الملعب.

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ«الوطن» أن قلب اللاعب استجاب للإنعاش داخل المستشفى: «التقرير الطبي لم يوضح حتى الآن سبب الأزمة القلبية التي تعرض لها رفعت بشكل مفاجئ، إلا أن الأطباء قرروا نقله للرعاية المركزة من أجل الاطمئنان عليه ووضعه تحت الملاحظة، وتوافر أجهزة التنفس».

في المقابل، أفاد مراسل «أون تايم سبورتس»، أن الأطباء اتخذوا قرارًا بنقل أحمد رفعت إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في القلب، بعد إصابته المروعة خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، كشف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن اللاعب خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، من أجل التعرف على السبب الرئيسي وراء حالة الإغماء التي تعرض لها:«اللاعب يعاني من أزمة في القلب، ونطلب من الجميع الدعاء له للخروج منها على خير».

اللاعب الذي جرى إنعاشه بالصدمات الكهربائية، لا يزال تحت الملاحظة، وسط حالة من الترقب من جانب الوسط الرياضي، والجماهير التي تعيش حالة من القلق في الوقت الحالي، وسط دعوات له بالشفاء والخروج من تلك الأزمة سريعًا.