موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه.. «أزمة بسبب حصالة جودي» 

يبحث الكثيرون عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، المذاع عبر فضائية «DMC»، بطولة الفنان أكرم حسني، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الأولى من المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه

وعن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، يأتي موعد عرض الحلقة 2 مسلسل بابا جه بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7:45 مساء، كما يُعرض عبر فضائية «DMC دراما» الساعة 11 مساء.

منصة «watch it»

وتُعرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على DMC تمام الساعة 7:45 مساء.

15 حلقة فقط

يذكر أنّ مسلسل بابا جه يتكون من 15 حلقة فقط ويعتبر من المسلسلات الكوميدية القصيرة والساخرة، وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل متابعة قطاع كبير من المشاهدين.

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه، ظهر هشام «أكرم حسني» في بداية الحلقة 1 من مسلسل بابا جه، برفقة إياد البواب، كما ظهرت ابنته جودي في حالة من الانهيار بعد أن فوجئت بفتح والدها الحصالة الخاصة بها بعد أن جمعت مبلغا من المال 600 جنيه لشراء لبس تنكري عبارة عن الملكة المتوجه لحفلها في المدرسة، إلا أنّه لم يستطع شراء الفستان لها بعدما فوجئ بأنّ سعره أصبح 800 جنيه، وحاول شراءه بـ200 جنيه ورفض صاحب المحل، وبعدها ظهر أوتاكا في محاولة إرضاء جودي بفستان الفراولة لكنها رفضت وغادروا المحل لعدم حصولهم على المال الكافي لشراء الفستان.

يذكر أنّ مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.