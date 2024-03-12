شهدت مساجد الإسماعيلية في أول ساعات من شهر رمضان المبارك وفي يومه الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأداء الفروض وخاصة صلاتي الفجر والتراويح، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك في محافظة الإسماعيلية فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان المبارك يأتي اليوم في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

ويؤدي المواطنون في محافظة الإسماعيلية صلاة المغرب في تمام الساعة 6.05 دقائق، ويؤدي المواطنون صلاة العشاء في تمام الساعة 7.15 في ثان أيام شهر رمضان المبارك.

وشهدت مساجد المحافظة رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد في المراكز والقري وأحياء المدينة لاستقبال شهر رمضان المبارك.