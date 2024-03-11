ساعات قليلة وينتهي أول أيام شهر رمضان، ويحل موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024 وسط فرحة كبيرة من العائلات المصرية بقدوم الشهر الفضيل، واستعدت مساجد الإسماعيلية لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان ورفع حالة الطوارئ في جميع إدارات الاوقاف.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإنّ موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم يأتي في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة، بعد صيام يستمر لأكثر من 13 ساعة متواصلة، ويعتبر أول أيام شهر رمضان من أكثر الأيام التي يتجمع فيها أفراد الأسرة والأقارب.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية الاثنين 11-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب اليوم في الإسماعيلية في تمام الساعة 05:57 دقيقة بعد انطلاق مدفع الإفطار بدقيقة واحدة، لتبدأ صلاة المغرب بعدها بدقائق، وتجهيز مائدة إفطار اول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية، أعلنت رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبرى داخل المدينة وفي بعض المراكز والمدن، ووجّهت المديرية بضرورة تعقيم وتطهير المساجد أولا بأول طوال شهر رمضان المبارك.