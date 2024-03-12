موعد عرض الحلقة 2 مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يستكمل رحلة الصباح

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن موعد عرض الحلقة 2 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، إذ تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل أحداثا مشوقا بعد النهاية التي شهدتها حلقة أمس، بعد انضمام حسن الصباح إلى طائفة الباطنية الإسماعيلية وتحريض زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، لقتل مؤذن أصفهان بعد رفضه الانضمام لهم.

وكشفت شبكة قنوات dmc عن موعد عرض الحلقة 2 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الذي يعرض حصريا على شاشتها في موسم دراما رمضان 2024، إذ يبدأ عرض الحلقة الساعة 9:15 مساء على قناة dmc بينما تعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.

موعد عرض الحلقة 2 مسلسل الحشاشين

وقبل موعد عرض الحلقة 2 مسلسل الحشاشين على قناة dmc، تطرح الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضها على التلفزيون، إذ تعرض الساعة 7:15 مساء.

قصة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في إطار تاريخي حول حياة واحد من أخطر الرجال في التاريخ وهو حسن ابن الصباح مؤسس جماعة الفدائيين والتي عرفت بعد ذلك باسم الحشاشين، والتي كان ينفذ أفرادها اغتيلات سياسية لشحصيات مهمة من أمراء وحكام لخدمة أهداف حسن الصباح.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض.