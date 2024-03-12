مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. كريم عبد العزيز يأخذ الأمر بالسفر إلى مصر

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1، عديد من الأحداث كشفت الستار عن تفاصيل شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين منذ فترة طفولته وعلامات النبوغ والعبقرية التي ظهرت عليه منذ سنوات عمره الأولى، لكنه اختار أنّ يستخدم ذلك النبوغ في خدمة الظلام والشر، كما ظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

وخلال مسلسل الحشاشين الحلقة 1، انضم كريم عبد العزيز «حسن الصباح»، للطائفة الباطنية الإسماعيلية أمام عبد الملك بن عطاش، وتعهد بالسمع والطاعة دون أي تفكير، خاصة بعد ما طلب منه الأخير السفر إلى مصر لتأييد الخليفة الفاطمي المستنصر في ذلك الوقت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. كريم عبد العزيز يأمر بقتل مؤذن أصفهان

وكشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الطبيعة الدموية لـ حسن الصباح، الذي طلب من زيد ابن سيحون «أحمد عيد»، أحد أعوانه من الطائفة الإسماعيلية، قتل مؤذن مدينة أصفهان بعدما رفض الانضمام إلى دعوتهم، ليقتله بالفعل داخل منزله هو وزوجته.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وبعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1، أبدى الجمهور تشوقهم لمشاهدة أحداث الحلقة 2 من المسلسل، التي من المقرر عرضها على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، إذ يعرض المسلسل حصريًا عليها، إضافة إلى طرح الحلقة الجديدة على منصة واتش آت الإلكترونية.