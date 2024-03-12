بأحداث تاريخية مشوقة وإمكانيات فنية عالية، نجح مسلسل الحشاشين في جذب قطاع كبير من الجماهير بعد عرض الحلقة الأولى، مما دفعهم إلى البحث عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 2، التي من المقرر أن تتضمن العديد من المفاجأت خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 2

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 2، في تمام الساعة الـ9:15 مساءً، وفقا لما كشفته شبكة قنوات DMC عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وبجانب العرض التلفزيوني، تُطرح الحلقة الجديدة على منصة «واتش آت» في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 2، إعادتين في اليوم التالي، تكون الأولى في تمام الـ1:45 صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في الـ4: 15 عصرا.

حسن الصباح يأمر بقتل مؤذن أصفهان في مسلسل الحشاشين الحلقة 1

وشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1 العديد من الأحداث كان أبرزها التعارف الأول بين حسن الصباح (كريم عبد العزيز) وزيد ابن سيحون (أحمد عيد) الذي ساعده بعد ذلك على الانضمام إلى الدعوة الباطنية الإسماعيلية، وعلى الجانب الآخر يبدأ الوجه المظلم لـ ابن الصباح في الظهور بعد ما يطلب من سيحون قتل مؤذن أصفهان بعد رفضه الانضمام للدعوة الإسماعيلية.