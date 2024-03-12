معلومات عن الحروف النورانية في مسلسل الحشاشين.. تعلمها حسن الصباح

طفل صغير يجلس أرضًا في مدينة قديمة بينما يمر عليه الناس ذهابًا وإيابًا، ليفاجأ بتحدي مجموعة ممن هم في مثل عمره يتحدوه بأنّ يكون على علم بحياتهم الخاصة، لكن حسن الصباح أظهر براعة شديدة في علم الفراسة وبدأ يسرد لكل منهم أشياء وحدهم من يعلموها عن حياتهم الخاصة، ومع مرور الوقت، ظهرت عرافة تتحدث عن الحروف النورانية وطاقتها والأرقام الروحانية؛ ليبدأ حسن صباح رحلة طويلة في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل وأسرار الحروف النورانية والأرقام الروحانية التي ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، بحسب تصريحات تلفزيونية للشيخ علي جمعة، وموقع «cosmopolitan» البريطاني.

ما هي الحروف النورانية؟

في الغرفة المظلمة، ظهرت العرافة وهي تنصح والد حسن الصباح بتعليم ابنه الحروف النورانية، قائلة: «الحرف سر وهو يقدر يحفظه»؛ وعلى الرغم من خشية الأب على ابنه أصرت على أنه يستطيع تحمل ذلك السر، وضربت مثالًا بحرف الحاء ووصفته بحائط بـ «باب مطلسم»، أما السين ترمز إلى «سور حماية» والنون مرتبطة بسر «كن فيكون».

وعن الحروف النورانية التي ظهرت في مسلسل الحشاشين، تحدث الشيخ علي جمعة في برنامج «القرآن العظيم»، قائلًا إنها جزءًا من نقل القرآن وإعجازه، وأنّ العلماء على فريقين منها، الأول أثبتها كما هي، وسميت بالحروف النورانية لأن القمر له وجه منير والآخر يواجه الشمس مظلمًا، وعددها 14 تشبيهًا بوجه البدر عند تمامه، والحروف التي لم تذكر في بدايات السور سموها بالظلمانية، اختارها الله سبحانه وتعالي لأداء مهمتها مهما كانت

أضاف «جمعة» أن هذه الحروف نصًا حكيمًا قاطعًا له سر، وهو مجموع الحروف النورانية «ن، ص، ح، ك، ي، م، ق، ا، ط، ع، ل، ه، س، ر»، ولم يضف أحد عليها شيئًا.

ما هي الأرقام الروحانية؟

أما الأرقام الروحانية التي ذُكرت في مسلسل الحشاشين، فهي مرتبطة بعلم التنجيم؛ عندما يتكرر رقم معين له دلالة مثل الآتي:

1: تكرار الآحاد علامة على الدعم الإلهي، أنت تنتقل إلى مرحلة جديدة من الحياة وتحقيق الذات ويجب أنّ تثق بنفسك.

2: يعد الرقم 2 رمزًا للقاء من نوع ما، مثل لم الشمل أو الاتحاد الجديد، ورؤية الرقم 2 هي رسالة لفتح نفسك بشكل أعمق للحب والصداقة.

3: تكرار 3 هو علامة على الثقة بنفسك وبسحرك وحكمتك، ورسالة على أن تكون واضحًا بشأن ما تريده لنفسك ولحياتك.

4: رؤية الرقم 4، علامة على أنك تحتاج إلى تثبيت نفسك، وهذا هو الوقت المناسب للاكتمال والتوازن.

5: تكرار 5 هو رمز التحول، أنت تمر أو على وشك الخضوع لتغييرات جذرية.

6: الرقم 6 يتمتع بسمعة سيئة لارتباطه بالشر مثل 666، لكن عندما يظهر الرقم 6 عليك أنّ تبحث خارج نفسك كثيرًا عن الإجابات، مثل العودة إلى الأساسيات والتنفس.

7: رؤية الرقم 7 هو رسالة للتعمق أكثر في الروحانيات والأمور الباطنية.