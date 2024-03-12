مسلسل بابا جه الحلقة 2.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

حازت الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني على إعجاب عدد كبير من الجمهور، إذ تضمنت مفاجآت كثيرة.

يعرض مسلسل بابا جه عبر قناة «DMC» في تمام الساعة الـ7:45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وعلى منصة watch it الساعة 7:45 مساء.

ملخص مسلسل بابا جه

خلال الحلقة الأولى من عرض مسلسل بابا جه ظهر الفنان أكرم حسني برفقة إياد «البواب»، كما ظهرت ابنته جودي في حالة من الانهيار بعد أن فوجئت بفتح والدها أكرم حسني الحصالة الخاصة بها، بعد أن جمعت 600 جنيه لشراء لبس تنكري الملكة المتوجه لحفلتها في المدرسة، إلا أنه لم يستطع شراء الفستان لها بعدما فوجئ بأن سعره أصبح بـ800 جنيه.

مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه

وحاول أكرم شراء الفستان بـ200 جنيه لكن صاحب المحل رفض ذلك، وبعدها ظهر أوتاكا في محاولة إرضاء جودي بفستان الفراولة، لكنها رفضت وذهبوا لعدم حصولهم على المال الكافي لشراء الفستان.

أبرز الفنانين المشاركين في مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.