من هو الطفل عمر عيسى؟.. جسد شخصية طفولة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

بملامح بريئة، ظهر طفل صغير مرتديًا العباءة، يجلس على الأرض في مدينة قديمة، ليمر عليه المارة، جسد هذا الطفل طفولة أحد أهم قادة طائفة الحشاشين، التي أرعبت العالم، واستطاع أن يخطف قلوب الكثيرين بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي يجسد دور حسن الصباح، أنه عمر عيسى، الذي جسد أيضًا طفولة حسن الصباح.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الطفل عمر عيسى، الذي جسد دور طفولة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين:

- يبلغ من العمر 10 سنوات.

- شارك في أول عمل فني له بمسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، وجسد دور محمد حفيد المكاوي صاحب المطبعة.

- شارك في مسلسل مزاد الشر دور عبدالله للمخرج ممدوح زكي.

- شارك في حلقة فى مسلسل اللعبة 3 للمخرج معتز التوني.

- يعشق التمثيل.

أحداث مسلسل الحشاشين

أحداث عديدة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومنها الطبيعة الدموية لـ حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، الذي طلب من زيد ابن سيحون «أحمد عيد»، أحد أعوانه من الطائفة الإسماعيلية، قتل مؤذن مدينة أصفهان، بعدما رفض الانضمام إلى دعوتهم، ليقتله بالفعل داخل منزله هو وزوجته.

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين، حول قصة شيخ الجبل حسن الصباح صاحب قلعة ألموت، الذي جند فيها آلاف المنتمين للطائفة الإسماعيلية ليشكل أول منظمة إرهابية، هدفها تقويض نظام حكم الدولة الإسلامية.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.