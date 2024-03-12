مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كريم عبد العزيز يصطدم بفتحي عبد الوهاب

يستكمل مسلسل الحشاشين الحلقة 2، بطولة كريم عبد العزيز، الأحداث التي بدأها في الحلقة الأولى أمس، والتي تكشف ما وصل إليه الأصدقاء الثلاثة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، وعمر الخيام (نيقولا معوض)، وأبو علي الطوسي (فتحي عبد الوهاب) بعد العهد الذي اتخذوه على أنفسهم في مرحلة الصبا بمساعدة بعضهم البعض.

ويتناول المسلسل أيضًا الصراع الذي وشك أن يدب بين الأصدقاء الثلاثة بعد التغيرات التي مر بها كل منهم خلال رحلتهم في الحياة من أجل تحقيق أهدافهم.

«عهد حسن الصباح وعمر الخيام وأبو علي الطوسي.. اللي يوصل مننا لسلطة أو جاه يمد إيده للاتنين التانيين.. عهد فوق أي اختلاف أو مذهب»، هكذا تعاهد حسن الصباح وأصدقاءه من أجل تغيير الظلم في العالم حولهم، ولكن مع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 من المتوقع أن يقع الاصطدام بين حسن الصباح، الذي انضم إلى الطائفة الباطنية الإسماعيلية المناهضة لحكم السلاجقة، وبين أبو علي الطوسي الذي أصبح وزير الدولة السلجوقية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. هل يحفظ أبو علي الطوسي وعده لـ حسن الصباح؟

يدرك أبو علي الطوسي خطورة الطائفة الباطنية وأفرادها على الدولة في ذلك الوقت، بسبب منهجهم في السيطرة على العوام، وهو ما سيخلق الصدام بينه وبين حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 2، خاصة بعد ما يذكره الصباح بالوعد القديم بينهم.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز في تمام الساعة الـ7 مساءً على منصة WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة تلفزيونيًا في تمام الساعة الـ9:15 على قناة DMC، وتعاد للمرة الثانية على قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ11 مساءً.