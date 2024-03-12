مدة تواجد الحشاشين في مصر.. عام ونصف أم 3 سنوات؟

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين أمس الاثنين، الذي يتحدث عن جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، فقد ظهرت الجماعة في القرن الحادي عشر الميلادي، لكن ما يهم المصريين هو فترة وجودهم داخل مصر، فكم المدة التي قضاها الحشاشين في مصر؟

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز طفولة حسن الصباح وكيفية نشأته، وتوالت الأحداث سريعًا حول انضمام حسن الصباح إلى الجماعة الباطنية، متعهدًا بوهب روحه لهم، واختتمت الحلقة بانضمامه إلى الخليفة المستنصر بالله في مصر، كما سلطت الضوء على نشأة طفولة حسن الصباح.

المدة التي قضاها الحشاشين في مصر

تحدث كتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، الذي ألفه الدكتور محمد عثمان الخشت، وصدر في 10 يوليو عام 1988، عن المدة التي قضاها الحشاشين في مصر، وأوضح أنّ المؤرخين اختلفوا حول المدة التي قضاها حسن الصباح في مصر، وتراوحت بين 18 شهرًا و3 سنوات، لكن الشيء المؤكد أن حسن الصباح مؤسس الجماعة، وصل مصر تحديدًا في 30 أغسطس عام 1078 ميلاديًا، واستقبله أبو داوود داعي الدعاة، بالإضافة لعدد من كبار رجال الدولة، أبرزهم الإمام المستنصر الذي استضافه في قصره.