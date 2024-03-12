هل أثر توقف قلب اللاعب أحمد رفعت على المخ؟.. جمال شعبان يجيب 

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب الأسبق، إنه من المرجح أن يؤثر توقف القلب على عمل المخ في الحالات الشبيهة بحالة اللاعب أحمد رفعت، الذي تعرض لتوقف عضلة القلب خلال مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر مساء أمس.

جمال شعبان: كان من الضروري إنعاش قلب اللاعب قبل نقله للمستشفى

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حالة اللاعب رغم إنعاش القلب بعد وصوله إلى المستشفى لا زالت غير مستقرة، وأنه يأمل عدم حدوث تلف في المخ نتيجة تأخر إنعاش القلب: «الدقيقة بتفرق في حياة المخ».

وأشار إلى أنه كان من الضروري جدًا أنّ يتم إنعاش قلب اللاعب أحمد رفعت قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، سواء بعملية التدليك الفوري فور توقف القلب أو إجراء الصدمات الكهربائية له لسرعة إنقاذ حياته.

نائب مدير المستشفى: الحالة لا زالت غير مستقرة

وقال الدكتور رامي السيد نائب مدير المستشفى الذي يعالج به اللاعب، أنّ «رفعت» وصل إلى المستشفى مصابًا بتوقف في عضلة القلب، وجرى تشكيل فريق من الأطباء برئاسة الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب في المستشفي للتعامل مع الحالة، وبعد إنعاش قلبي ورئوي استمر لساعتين، جرى نقله إلى العناية المركزة واستجابته كانت جزئية، ولا زالت حالته غير مستقرة، حسب حديثه لـ«الوطن».