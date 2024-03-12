قلبه توقف أكثر من نصف ساعة..مفاجأة كبرى في إنقاذ أحمد رفعت من الموت.. عاجل

لا يزال مشهد سقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر المروع داخل أرض الملعب، خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري، هو حديث الساعة، بعد إنقاذ حياة اللاعب بأعجوبة بعدما توقف قلبه داخل المستطيل الأخضر، وتعرضه لحالة إغماء، قبل نقله إلى المستشفى.

حالة من الترقب تعيشها الجماهير، أسرة اللاعب الذي يرقد بأحد مستشفيات الإسكندرية، التي نُقل إليها من ملعب المباراة على الفور، قبل أن تنجح جهود الأطباء في إنقاذ حياته بعد استجابة قلبه للصدمات الكهربائية.

مفاجأة في توقف قلب أحمد رفعت لاعب فيوتشر داخل الملعب

مفاجأة كبرى فجرها مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعدما وصف إنقاذ اللاعب بـ«المعجزة»: «رفعت قلبه توقف لأكثر من نصف ساعة، ولكن العناية الإلهية أنقذته من الموت بعدما استجاب للصدمات الكهربائية ليعود النبض إلى قلبه».

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد توقف قلبه داخل الملعب

وسقط أحمد رفعت في الدقيقة 89 من عمر مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، بشكل مفاجئ ودون احتكاك مع أي لاعب، لتسود حالة من الذعر داخل قلب الملعب، وسط محاولات الجهاز الطبي لإنعاش قلبه، قبل أن تدخل سيارة الإسعاف وتقوم بنقله إلى المستشفى على الفور.

وبدأت الحالة الصحية للاعب فيوتشر في التحسن، وذلك بعد نقله إلى العناية المركزة، مع قرار طبي بنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في القلب لمتابعة حالته الصحية خلال الساعات المقبلة.