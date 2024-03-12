مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. متى يؤذن للمغرب؟

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثان أيام شهر رمضان.

وبحسب إمساكية شهر رمضان يرفع أذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:37 دقيقة، والشروق في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية

ويؤذن الظهر في الإسماعيلية في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة واحدة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية

يؤذن العصر في تمام الساعة الثالثة و24 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية

يؤذن المغرب في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمدينة الاسماعيلية.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية

ويصوم المواطن في محافظة الإسماعيلية 13 ساعة و40 دقيقة في ثان أيام صيام شهر رمضان المبارك، في زيادة دقيقتين عن أمس الاثنين.