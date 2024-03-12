مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ساعات قليلة تفصل المملكة الهاشمية عن أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ إنها إحدى الدول الأربعة العربية التي تعذر لديها رؤية هلال الشهر، فبات اليوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الكريم، لذلك يهتم كثير بالاطلاع على مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك حتى يمكنهم تنظيم اليوم ما بين الطاعات والعمل واللقاءات الأسرية والأصدقاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتختلف مواقيت في المملكة الهاشمية، حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، لكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في العاصمة عمان كالتالي:

أذان الفجر 5:29 صباحًا.

الشروق 6:50 صباحًا.

الظهر 12:46 صباحًا.

العصر 4:09 مساءً.

المغرب 6:46 مساءً.

العشاء 8:04 مساءً.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويتفاوق المؤذنين في رفع أذان الفجر حسب المنطقة ومحافظات الأردن، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الأردن أول أيام شهر رمضان المبارك في العاصمة عمان في تمام الساعة 5:29 صباحًا، بينما في إربد في تمام الساعة 5:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

في حين يكون موعد أذان الظهر في عمان في تمام الساعة 12:46 مساءً، وفي إربد يكون في تمام الساعة 12:46 مساءً، ويٌرفع في البحر الميت في الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد أذان العصر في العاصمة عمان في تمام الساعة 4:09 مساءً، يكون في إربد في تمام الساعة 4:09 مساءً، بينما في البحر الميت في تمام الساعة 3:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب والإفطار في العاصمة في تمام الساعة 6:46 مساءً، ويفطر المقيمون في إربد في تمام الساعة 6:47 مساءً، وفي منطقة البحر الميت يكون في تمام الساعة 5:44 مساءً.