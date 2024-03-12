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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

محمد بخات
12:03 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسجد العوام بمطروح - صورة أرشيفية

مسجد العوام بمطروح - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1445، حتى يتمكّن الصائمون من أداء الصلوات في مواقيتها خلال هذه أيام شهر رمضان المباركة، والتي تضمنت موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024.

ويختلف موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في ثاني أيام شهر رمضان، عن المدن والمحافظات الأخرى في الصعيد والقناة ووجه بحري.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء

وكشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، موضحة أنَّ موعده يكون في تمام الساعة 6:17 مساءً.

ذكر وتلاوة وملتقى فكري

وقال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزاره الأوقاف بمطروح لـ«الوطن»، إنَّ المساجد المنتشرة في ربوع المحافظة والبالغ عددها 600 مسجد تشهد في شهر رمضان الكريم تنظيم حلقات ذكر وتلاوة في المقارئ وملتقى فكري إسلامي ودروس للسيدات في بعض المساجد.

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بقلم محمد بخات