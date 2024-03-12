حسن الصباح ينضم إلى الطائفة الباطنية الإسماعيلية ويأمر بقتل مؤذن مدينة أصفهان، ويصطدم ملك فرنسا بطاعة رجاله العمياء، أحداث مشوقة وتفاصيل تاريخية عديدة شهدتها الحلقة الماضية لينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، التي يستكمل خلالها كريم عبد العزيز الرحلة التي يخوضها في تجسيد سيرة واحد من أخطر الرجال في التاريخ.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، سيكون الساعة 9:15 مساء، وتعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي، الساعة 1:45 صباحا و4:15 مساء.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

وتتسع قائمة مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، لتشمل قناة dmc دراما التي تعرض الحلقة الجديدة الساعة 11 مساء، بجانب إعادتين، الأولى الساعة 6:30 صباحا، والثانية 1:30 مساء.

رحلة إلى مصر وانتقام.. الجمهور على موعد مع عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على قناة dmc اليوم ليكون على موعد مع عدد من الأحداث الجديدة من بينها بدء حسن الصباح (كريم عبد العزيز) لرحلته إلى مصر لدعم الخليفة الفاطمي المستنصر، بناء على رغبة عبد الملك ابن عطاش مسؤول الطائفة الباطنية الإسماعيلية، كما سوف يستعد نجل مؤذن مدينة أصفهان للانتقام لوالده ووالدته اللذين قتلا على يد زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، أحد أتباع حسن الصباح.