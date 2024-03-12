غنتها أم كلثوم من قبل.. كلمات أغنية تتر مسلسل الحشاشين بصوت وائل الفشني

حظت كلمات أغنية تتر مسلسل الحشاشين بصوت وائل الفشني، على إعجاب عدد كبير من جمهور الدراما في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى من المسلسل، التي كشف من خلالها الكاتب عبد الرحيم كمال، عددًا من المحطات المهمة في حياة حسن الصباح مؤسس جماعة الفدائيين، التي تدور حولها أحداث المسلسل وعُرفت بعد ذلك باسم الحشاشين.

وطرحت شبكة DMC، أغنية تتر مسلسل الحشاشين بصوت وائل الفشني عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، بعنوان «سمعت صوتا»، من رباعيات عمر الخيام الذي يتطرق له أيضًا المسلسل، ويكشف طبيعة العلاقة التي جمعت عالم وشاعر مثل عمر الخيام برجل دموي مثل حسن الصباح، بينما تولى الموسيقار أمين بوحافة وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

سمعت صوتا.. تتر مسلسل الحشاشين بصوت وائل الفشني

كلمات أغنية تتر مسلسل الحشاشين

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتم فيها غناء رباعيات الخيام، إذ غنتها كوكب الشرق أم كلثوم من قبل، بألحان رياض السنباطي، وتقول كلمات أغنية تتر مسلسل الحشاشين بصوت وائل الفشني:

سمعت صوتا هاتفا في السحر

سمعت صوتا هاتفا في السحر

نادى من الغيب غفاة البشر

هبوا املأوا كأس المنى

قبل أنّ تملأ كأس العمر كف القدر

سمعت صوتا هاتفا

سمعت صوتا هاتفا