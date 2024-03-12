تتر مسلسل سر إلهي بصوت حمزة نمرة.. وسر اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز له

من المعروف دائمًا أن التتر جزء لا يتجزأ من العمل الدرامي، وقليل من المخرجين يهتمون بهذا الأمر، لكن في الذاكرة المصرية، يُعدّ للتتر أهمية لا تقل عن أهمية المسلسل نفسه.

وفي تاريخ التلفزيون المصري أمثلة بارزة مثل المال والبنون، وبوابة الحلواني، والليل وآخره، وغيرها الكثير.

وتصدرت أغنية تتر مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والتي تحمل نفس الاسم التي يغنيها الفنان حمزة نمرة تطبيق أنغامي.

وكان اختيار الفنان حمزة نمرة، لغناء تتر مسلسل سر إلهي، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي نجدة دائًما على مدار مشواره الفني، يقدم تترات خارج الصندوق، بداية من اختياره للنجم محمد محيي في مسلسل انحراف، ليغني تتر العمل بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

كما استطاع أن يجعل مسلسل ستهم بطابع مختلف بإقناع الشيخ ياسين التهامي بغناء تتر مسلسل ستهم والظهور خلال أحداث العمل بشخصية الحقيقة، خاصة أنه لم يقدم أي تترات قبل ذلك، وحصل تتر العمل على العديد من الجوائز، خلال العام الماضي.

تتر مسلسل سر إلهي

يأتي هذا العام تتر مسلسل سر إلهي، الذي يكرر فيه رؤوف، التعاون مع روجينا للعام الثالث، بصوت الفنان حمزة نمرة، الذي تجربة غناء التترات لأول مرة.

وأكد «نمرة» في العديد من اللقاءات، أنها المرة الأولى التي يغني فيها تتر مسلسل يعرض في دراما رمضان، وأنه تحمس للعمل بسبب مناقشته لقضية مهمة.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب الفنانة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.