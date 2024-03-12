مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. روجينا تدعم شقيقها في دخول عالم الموسيقى

بدأ مسلسل سر إلهي الحلقة 1 بمشاجرة بين روجينا (نصرة) وزوجها محمد ثروت (سعد)، الذي تعمد سرقة أموالها من أجل تعاطي المخدرات.

تقدم لكم بوابة «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1، وشجار روجينا مع زوجها.

كما ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، طبيعة العلاقة بين روجينا وشقيقاتها اللاتي يعيشن معها في نفس المنزل، وكيف تقدم الدعم لشقيقها الذي يرغب في دخول عالم الموسيقى والغناء.

مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وظهرت الفنانة مي سليم وزوجها مراد مكرم، وهي أيضا يعيش معها شقيقها في نفس المنزل.

وتناول المسلسل طبيعة عمل (صابرة) في دار المسنين ورعايتها الكبيرة بالمسنين، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير الذي يجسد شخصية (عم جميل) خلال أحداث المسلسل.

يعرض مسلسل سر إلهي، على شاشة قناة CBC، وهو مسلسل قصير يتكون من 15 حلقة من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي الفنانة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي.