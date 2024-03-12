مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. أحمد بدير يعاني من جحود ابنه بسبب ثروته

توالت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1، التي تناولت قضية أخلاقية وعائلية، عكست مدى جحود الأبناء تجاه آبائهم بسبب المال، والإرث.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتقدم لكم بوابة «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1 وشجار روجينا مع زوجها.

كشف رجل الأعمال هارون والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير في مسلسل سر إلهي الحلقة 1، لزوجته نصرة التي تجسد شخصيتها (روجينا) أن نجله بدر (محمود حجازي) حاول قتله للاستيلاء على ثروته مع شقيقته شاهيناز.

مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وقال هارون، لنصرة، إن شقيقه الثالث كريم عندما رفض ذلك قام بدر بقتل شقيقة كريم، وإشعال النار فيه تحت تأثير المخدرات، لتصاب روجينا بالصدمة والحزن.