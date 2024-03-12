ملخص مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. روجينا تتعرض للسرقة من زوجها

شهد ملخص الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا، الذي يعرض على قناة CBC، أحداثًا ومفارقات عديدة، ومن ضمنها تعرض نصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا لخيانة من زوجها سعد، الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت مع فتاة تدعى نهى التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس.

كانت نصرة تقدم المساعدة لزوجة سعد، دون علمها بخيانته لها، ووصل الأمر إلى أن طلبت نهى من سعد أن يطلق نصرة.

ملخص الحلقة الأولى مسلسل سر إلهي

ونشبت مشاجرة بين «نصرة» وزوجها «سعد» الذي سرق أموالها لجلب المخدرات التي أدمنها، ومن بين أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى تظهر نصرة وهي تعيش مع شقيقاتها في نفس المنزل وتقوم بمساعدتها، وتعمل في دار المسنين، وتدعم شقيقها الذي يرغب في أن يكون نجم في عالم الموسيقى والغناء.

وضمن ملخص الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، اشترت شقيقة نصرة تصميمات هندسية لتقدمها لمدرس المادة كي تجتاز الاختبارات، لكن سرعان ما انكشف أمرها وجرى تحويلها لمجلس تأديب، وذلك بسبب بيع التصميم في أكثر من جامعة.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور قصة مسلسل سر إلهي الذي يندرج ضمن مسلسلات الـ15 حلقة، في إطار اجتماعي مشوق حول «نصرة» التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، حصريا على شاشة قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة.