ملخص الحلقة 1 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تواجه صدمات مدوية وابنها يحاول قتلها

شهدت الحلقة 1 من مسلسل سر إلهي، العديد من الأحداث الساخنة والصادمة، إذ كشفت روجينا، التي تجسد دور ناصرة، عن محاولات ابنها بدر قتلها وزوجها هارون بسبب الإرث.

ملخص الحلقة 1 من مسلسل سر إلهي

كما كشف الفنان أحمد بدير، الذي يجسد دور هارون، في مسلسل سر إلهي الحلقة 1 عن حزنه الشديد وصدمته بسبب محاولات ابنه قتله، وكشف لزوجته ناصرة قتل ابنه لشقيقه الذي رفض مخططاتهم.

مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وأصيبت روجينا في الحلقة 1 من مسلسل سر إلهي بالصدمة مما سمعته من زوجها، وثارت غضبًا تجاه ابنها وصفعه بالقلم على وجهه، فقام بضربها مما جعلها تدخل في حالة من الإغماء، كما قام بضرب والده، واصطدم بالحائط، وسقط على الأرض وهو ينزف.

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، حصريا على شاشة قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة.