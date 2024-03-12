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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024.. وعدد ساعات صيام ثاني أيام رمضان

كتب:

آية حسنين
12:03 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
شهر رمضان

شهر رمضان

يتطلع المسلمون في محافظة الدقهلية إلى معرفة موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الإفطار والسحور بحسب إمساكية شهر رمضان والتي حددتها الهيئة المصرية. 

موعد أذان المغرب في الدقهلية 

بحسب الإمساكية يؤذن المغرب في ثاني أيام رمضان الساعة 6 و1 دقيقة مساء.

موعد الإفطار في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024

وجاءت مواعيد الإفطار والسحور والإمساك والشروف في محافظة الدقهلية كالآتي:

- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء و2 دقيقة

- موعد السحور:الساعة 2 صباحا و22 دقيقة مساء

- موعد الامساك: الساعة 4عصرا و20 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و8 دقائق

ساعات صيام يوم من الثلاثاء في الدقهلية

وتبلغ عدد ساعات الصيام الخاصة في ثاني أيام شهر رمضان 13 ساعة ونحو 39 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و40 دقيقة حتي صلاة، المغرب الساعة 6 مساء و1 دقيقة.

 

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