موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024.. وعدد ساعات صيام ثاني أيام رمضان

يتطلع المسلمون في محافظة الدقهلية إلى معرفة موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الإفطار والسحور بحسب إمساكية شهر رمضان والتي حددتها الهيئة المصرية.

موعد أذان المغرب في الدقهلية

بحسب الإمساكية يؤذن المغرب في ثاني أيام رمضان الساعة 6 و1 دقيقة مساء.

موعد الإفطار في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024

وجاءت مواعيد الإفطار والسحور والإمساك والشروف في محافظة الدقهلية كالآتي:

- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء و2 دقيقة

- موعد السحور:الساعة 2 صباحا و22 دقيقة مساء

- موعد الامساك: الساعة 4عصرا و20 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و8 دقائق

ساعات صيام يوم من الثلاثاء في الدقهلية

وتبلغ عدد ساعات الصيام الخاصة في ثاني أيام شهر رمضان 13 ساعة ونحو 39 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و40 دقيقة حتي صلاة، المغرب الساعة 6 مساء و1 دقيقة.