موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024.. وعدد ساعات صيام ثاني أيام رمضان
كتب:
آية حسنين
12:03 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
شهر رمضان
يتطلع المسلمون في محافظة الدقهلية إلى معرفة موعد أذان المغرب في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الإفطار والسحور بحسب إمساكية شهر رمضان والتي حددتها الهيئة المصرية.
موعد أذان المغرب في الدقهلية
بحسب الإمساكية يؤذن المغرب في ثاني أيام رمضان الساعة 6 و1 دقيقة مساء.
موعد الإفطار في الدقهلية الثلاثاء 12-3-2024
وجاءت مواعيد الإفطار والسحور والإمساك والشروف في محافظة الدقهلية كالآتي:
- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء و2 دقيقة
- موعد السحور:الساعة 2 صباحا و22 دقيقة مساء
- موعد الامساك: الساعة 4عصرا و20 دقيقة
- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و8 دقائق
ساعات صيام يوم من الثلاثاء في الدقهلية
وتبلغ عدد ساعات الصيام الخاصة في ثاني أيام شهر رمضان 13 ساعة ونحو 39 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و40 دقيقة حتي صلاة، المغرب الساعة 6 مساء و1 دقيقة.