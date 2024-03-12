خطوات بسيطة لعمل الأرز باللبن زي المحلات.. وفر واستمتع بالطعم

يتميّز الأرز باللبن بسهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحلويات السريعة واللذيذة، ومنخفضة التكاليف، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

في هذا التقرير، نقدم لكم خطوات بسيطة لتحضير الأرز باللبن زي المحلات، للحصول على حلوى غنية بالطعم والمذاق، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة:

المقادير:

أرز مصري.

سكر.

بوردة كريم شانتي.

فانيليا.

لبن.

نشا.

طريقة التحضير:

في البداية يسلق ربع كوب أرز أبيض في ماء ويترك حتى يبرد.

تضاف 3 أكواب من اللبن على الأرز المسلوق وتقلب.

إضافة معلقة كبيرة بودرة كريم شانتي ونصف كوب سكر ويقلبوا جيدًا مع الأرز واللبن.

إضافة 2 ملعقة كبيرة نشا وكيس فانيليا ويقلبوا مع الخليط السابق.

يرفع الخليط على النار ويقلبوا حتى يزداد قوامهم.

يصب الأرز بعد تماسك قوامه في الأطباق.

تترك أطباق الأرز باللبن حتى تهدأ حرارتها.

طريقة عمل أرز باللبن بالجيلي والفراولة

باكو بودرة جيلي.

2 كوب ماء.

فراولة.

شوكولاتة مبشورة .

طريقة التحضير

تخلط بودرة الجيلي مع كوب ماء على النار ويترك الخليط.

توضع طبقة من خليط الأرز باللبن في كأس وتترك لتتبرد.

تضاف الفراولة.

يصب خليط الجيلي.

يوضع في الثلاجة عدة ساعات حتى تمام التماسك حوالي 4 ساعات.

طريقة عمل أرز بلبن بسكويت القرفة

أرز مسلوق.

4 كوب لبن.

كوب سكر.

رشة فانيليا.

كوب كريمة حلويات.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب زبدة بسكويت القرفة.

كوب بسكويت القرفة مجروش .

بودرة كريمة خفق.

ماء ورد.

طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه