بشائر رمضان.. تراجع أسعار 60 سلعة غذائية اليوم أبرزها الأرز والسكر

تستمر أسعار السلع الغذائية في التراجع بالأسواق المصرية، مع دخول شهر رمضان المبارك، إذ أدت بعض الأحداث والقرارات التي أعلنت عنها الحكومة الأيام الماضية، إلى انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق الموازية، وآخر هذه القرارات هو قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتحديد سعره وفقا لآليات السوق.

توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أيضًا من بين الأحداث المهمة، التي تم الإعلان عنها الأيام الماضية، توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ورفع الحزمة التمويلة من 3 إلى 8 مليارات دولار.

تراجع أسعار السلع الغذائة

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار بعض السلع الغذائية المتراجعة اليوم الأحد 10-3-2024 في الأسواق من أصل 60 سلعة تراجعت اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

- تراجع سعرالأرز اليوم بنحو 10.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 32.78 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 2.19%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 59.81 جنيه.

- تراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.42%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 29.89 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس بنحو 17.23%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 99.03 جنيه.

- تراجع سعر زيت الذرة بنحو 1.55%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 135.57 جنيه.

- تراجع سعر السكر المعبأ بنحو 8.78%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 44.26 جنيه.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 1.64%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 73.3 جنيه.

- تراجع سعر البيض بنحو 1.93%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 158.16 جنيه.

- تراجع سعر البيض البلدي بنحو 0.14%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 166.29 جنيه.

- تراجع سعر الذرة البيضاء بنحو0.76%، ما قميته 15369.56 جنيه للطن.

- تراجع سعرالقطن المحلي بنحو 2.52%، مسجلا ما قميته 4747.06 جنيه للقنطار.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 7.43%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 40.74 جنيه.

- تراجع سعر اللبن المعبأ اليوم بنحو 1.4%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 41.62 جنيه.

- تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 15.29%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 108.13 جنيه.

- تراجع سعرالجبنة الشيدر بنحو 28.01%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 271.52 جنيه.

- تراجع سعر اللفت اليوم بنحو 16.77%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 6.6 جنيه.

- تراجع سعر الشبت اليوم بنحو 2.89%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 175 جنيه.

- تراجع سعر السبانخ اليوم بنحو 1.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.42 جنيه.

- تراجع سعر الخيار الصوب اليوم بنحو 0.71%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.03 جنيه.

- تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 20.82%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.83 جنيه.

- تراجع سعر البسلة اليوم بنحو 1.79%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.52 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان اليوم بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 10.08 جنيه.

- تراجع سعر البطاطا اليوم بنحو 3.15%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 8.61 جنيه.

- تراجع سعر الموز لبلدي اليوم بنحو 3.79%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.99 جنيه.

- تراجع سعر الجرجير اليوم بنحو 2.22%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 183.33 جنيه.

- تراجع سعر القلقاس اليوم بنحو 2.86%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 24.14 جنيه.

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 31.16%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 17.12 جنيه.

- تراجع سعر الجزر اليوم بنحو 16.2%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 8.38 جنيه.

- تراجع سعر الليمون اليوم بنحو 15.84%، ليسجل متوسط سعر الوحدة الكيلو 24.81 جنيه.

- تراجع سعر التفاح المحلي اليوم بنحو0.56%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 37 جنيه.