انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق بالعريش.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

شهدت أسواق العريش ومعارض أهلًا رمضان، انخفاضًا في الأسعار نتيجة لزيادة لمعروض من السلع المختلفة وتوفرها بمكيات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، وفق ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

أسعار السلع الأساسية في أسواق العريش

وأضافت المديرية، أنّ سعر لتر الزيت انخفض مرتين من 90 إلى 85 جنيهًا، بينما سجل اليوم في «أهلا رمضان» والأسواق 65 جنيها، وسجل سعر كيلو الأرز 15 جنيهًا، والسوبر 21 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو السكر 27.5 جنيه.

وأشارت إلى أنّ انخفاض الأسعار، يتم من خلال محورين، الأول، زيادة المعروض عبر ضخ بكميات كبيرة، والثاني، هو الاتفاق الذي تم مع التجار أنّ يتم البيع بسعر المصنع.

بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، أن هناك مفاجأة كبيرة للأهالي بداية من اليوم الأول لشهر رمضان في الأسعار بكامل أنواعها.

متابعة الأسعار يوميا

وأضاف أن أسعار اللحوم والدجاج والأسماك، ستكون بمتناول محدودي الدخل، بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي يتابع الأسعار مع التجار والغرفة التجارية بشكل شبه يومي.