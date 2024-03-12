بعد نجاح الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحاً.

وعلى قناة dmc drama يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

ملخص أحداث الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم استيقاظ خالد النبوي «مختار» من النوم، وهو وسط أولاده الست، برفقة شقيقته «مديحة» نشوى مصطفى، المقيمة معهم في نفس المنزل، ويتعاون معها من أجل تربية الأولاد.